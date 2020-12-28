В Москве избитый отцом подросток попал в больницу с сотрясением мозга

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В Москве госпитализировали 14-летнего подростка, которого избил отец. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ссадины на лице, шее и руках.

Инцидент произошёл в одной из квартир на Люсиновской улице. Подросток был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии накануне ночью.

Полиция начала проверку по факту происшествия. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Томской области избила своего 12-летнего сына и попыталась придушить его с помощью палки. Агрессию родительницы вызвала просьба ребёнка не пить алкоголь. Сцену избиения сняла на видео собутыльница женщины. В отношении матери возбуждено дело по статье «Угроза убийством» и ей грозит до двух лет тюрьмы. Её сын может быть передан во временную семью или детский дом.