Избитый на улице 15-летний москвич умер в больнице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больнице скончался подросток, получивший многочисленные травмы головы и тела в драке на Лобненской улице в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГСУ СКР. По подозрению в избиении задержан 21-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

По данным следствия, в вечернее время 20 сентября 2023 года фигурант, находясь на улице Лобненская в городе Москве,<...> нанес ранее не известному 15-летнему подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. По подозрению в совершении данного преступления <...> задержан 21-летний молодой человек, — сказано в сообщении.

На допросе подозреваемый вину признал, следователи намерены просить суд об его аресте. Фигуранту будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее полицейские в Москве получили по 50 тысяч рублей штрафа за то, что не остановили своего коллегу, который избил подростка. У него диагностировали сотрясение мозга, ушибы по всему телу и перелом носа. Обвинение просило более сурового наказания — 1,5 года тюрьмы условно.

Также в столице прохожий напал на 15-летнего самбиста, когда тот бегал со своей девушкой. У девятиклассника, обладателя Кубка Москвы и победителя первенства по самбо, оказалась сломана челюсть.