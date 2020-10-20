Избитая в прямом эфире блогер пожаловалась на угрозы

https://static.news.ru/photo/37b4577e-12e9-11eb-9d3d-fa163e074e61_660.jpg Алёна Ефремова Фото: _cyberbabe_/instagram.com

Девушка, которую в прямом эфире избил стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, пожаловалась на угрозы.

Столько клеветы и хейта в жизни не встречала. Угрозы расправы. Физически очень тяжело. Постоянно болит голова. Это слишком жестоко, — рассказала блогер в сторис в Instagram.

Накануне стример Андрей Бурим в прямом эфире несколько раз ударил гостью Алёну Ефремову головой об стол. Конфликт произошёл во время стрима на платформе Twitch. Девушка попросила блогера обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил её за голову и несколько раз ударил лицом о стол. В этот момент он заявил, что никогда не говорил ничего подобного. После он поднял пострадавшую со стула и вытолкнул из кадра.

Алёна Ефремова _cyberbabe_/instagram.com

На своей странице в Instagram Ефремова выложила фотографию, на которой видно, что у неё разбиты губы, а зубы испачканы в крови. Девушка также написала, что её «унизили прилюдно и избили в прямом эфире». По её словам, Mellstroy — психически неуравновешенный человек, у которого уже есть административная ответственность за похожие инциденты в прошлом. Сейчас она ищет других пострадавших от рук стримера, чтобы подать общий судебный иск, писал NEWS.ru.