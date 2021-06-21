Избитая ремнём из-за кальяна девушка рассказала о нападении

Мужчина напал с ремнём на девушек в Челябинске. Как сообщила телеканалу «360» одна из участниц конфликта Анастасия Драницына, у неё на теле остались заметные следы. По её словам, местный житель несколько раз сильно ударил их по телу и ногам.
Конфликт
Мы ему крикнули: «Вы сами сейчас кричите и создаёте шум». Он ещё раз повторил то же самое. Мы сказали: «Выходите». Минут через десять он пришёл и с матом начал сразу же нас бить ремнём. Сначала меня, потом ещё одну подругу, а третью он четыре раза ударил и по телу, и по ляжкам. Везде остались следы. У меня очень сильно, — сказала Анастасия.
Девушка пояснила, что их компания сидела возле её дома и никто из соседей не обращал на них внимания.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление по данному факту зарегистрировано в полиции, в настоящий момент проводится проверка.
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