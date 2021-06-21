Избитая ремнём из-за кальяна девушка рассказала о нападении

https://static.news.ru/photo/7248c7bc-d274-11eb-8410-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина напал с ремнём на девушек в Челябинске. Как сообщила телеканалу «360» одна из участниц конфликта Анастасия Драницына, у неё на теле остались заметные следы. По её словам, местный житель несколько раз сильно ударил их по телу и ногам.

Конфликт произошёл накануне около 06:20. Девушка рассказала, что она с подругами сидели около своего дома, курили кальян, слушали музыку на телефоне и смеялись. В какой-то момент из окна дома, который находится через дорогу, выглянул мужчина и в агрессивной форме потребовал от них сейчас же «заткнуться».

Мы ему крикнули: «Вы сами сейчас кричите и создаёте шум». Он ещё раз повторил то же самое. Мы сказали: «Выходите». Минут через десять он пришёл и с матом начал сразу же нас бить ремнём. Сначала меня, потом ещё одну подругу, а третью он четыре раза ударил и по телу, и по ляжкам. Везде остались следы. У меня очень сильно, — сказала Анастасия.

Девушка пояснила, что их компания сидела возле её дома и никто из соседей не обращал на них внимания.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление по данному факту зарегистрировано в полиции, в настоящий момент проводится проверка.

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