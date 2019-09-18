https://static.news.ru/photo/aa58f218-da09-11e9-a802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН

Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщила, что семилетняя избитая девочка из Ингушетии Аиша Ажигова встретилась с матерью первый раз за год.

С просьбой оказать содействие в возвращении ребёнка к детскому омбудсмену обратилась её мама. Она рассказала, что девочку вместе с двумя сыновьями насильно забрали родственники по линии отца, передаёт АГН "Москва" .

В этот же день уполномоченный по правам ребёнка А. Кузнецова и мама девочки направились в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы для того, чтобы навестить девочку. По словам мамы, с дочкой они не виделись около года, — указано в сообщении.

Кузнецова при этом сообщила, что Аиша по-прежнему будет находиться в больнице. Омбудсмен подчеркнула, что момент встречи матери и дочери «не передать словами». Кузнецова рассказала, что ребёнок не раз повторял: «Вот она моя мама, как вы её нашли? Она меня очень сильно любит», информирует « Комсомольская правда ».

Девочка просила, чтобы мама больше никуда не уходила. А мать крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала. Смотреть без слёз на эту встречу было невозможно. Но самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу. Маму ребёнку никто не заменит — на то она и мама, — сказала Кузнецова.

Девочку доставили в детскую больницу Назрани со множественными ушибами и травмами 4 июля. Позднее ребёнка перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там ей провели операцию и ампутировали кисть и предплечье правой руки.

Тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, была задержана по подозрению в избиении ребёнка. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест женщине, подозреваемой в избиении семилетней племянницы.