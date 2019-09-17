https://static.news.ru/photo/fbbf228a-d923-11e9-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Встрече избитой девочки из Ингушетии с родной матерью в настоящий момент ничего не мешает. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой.

Отмечается, что перед организацией встречи необходимо разобраться, в каком статусе сейчас находится мать избитой девочки. По словам самой Кузнецовой, переданным её пресс-службой, уполномоченный по правам ребёнка находится на связи со Следственным комитетом.

Поэтому нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой. А значит, на настоящий момент ничто не препятствует встрече родной мамы и девочки, — передаёт ТАСС сообщение Кузнецовой.

Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани ребёнка доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По подозрению в избиении ребёнка была задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Законным представителем девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.

В среду, 11 сентября, стало известно, что арест подозреваемой в избиении ребёнка женщине продлили ещё на два месяца.