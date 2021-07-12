Среди московских избирателей разыграли первые квартиры и машины

В Москве определили победителей первого розыгрыша среди зарегистрированных на электронное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. Между избирателями разыграли десять однокомнатных квартир, 50 автомобилей, а кроме того, 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Призовые баллы пересчитываются на рубли один к одному, их можно использовать для благотворительности, посещения кафе и ресторанов, для покупки вещей, мебели, продуктов и лекарств.

Победителей оповестят СМС-сообщением после 12:00. Также можно проверить выигрыш на сайте ag-vmeste.ru, используя уникальный код участника из СМС-сообщения.

Ранее стало известно, что более 1,3 млн избирателей проголосовали онлайн в Москве. К 08:00 по федеральному избирательному округу было получено 1 328 358 голосов.

50 тысяч москвичей в первый день выборов в Госдуму изменили своё решение в онлайн-голосовании. Чаще переголосование происходило в партийных бюллетенях.