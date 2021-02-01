Избиение полицейскими журналиста Голунова попало на камеры

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали избиение полицейскими журналиста Ивана Голунова в ходе задержания в июне 2019 года. Об этом рассказал во время судебного заседания представитель прокуратуры.

Прокурор зачитал протокол осмотра помещения отдела наркоконтроля ОВД по Западному административному округу Москвы, сообщает РЕН ТВ. Факт избиения журналиста запечатлели камеры, выходящие на лестницу у одного из кабинетов отдела.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину не признал. Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что обвинение с журналиста снято, а задержавшие его полицейские уволены.

После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Как сообщал NEWS.ru, экс-полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого по делу журналиста Голунова, поместили в карцер. Эту информацию подтвердил его адвокат Денис Ковалёв. По его словам, решение было принято 27 января. За что и на какой период, защитник не пояснил.