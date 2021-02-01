Избиение полицейскими журналиста Голунова попало на камеры

Камеры видеонаблюдения зафиксировали избиение полицейскими журналиста Ивана Голунова в ходе задержания в июне 2019 года. Об этом рассказал во время судебного заседания представитель прокуратуры.
Прокурор зачитал протокол осмотра помещения отдела наркоконтроля ОВД по Западному административному округу Москвы,
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину не признал. Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что обвинение с журналиста снято, а задержавшие его полицейские уволены.
После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.
Как сообщал NEWS.ru, экс-полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого по делу журналиста Голунова, поместили в карцер. Эту информацию подтвердил его адвокат Денис Ковалёв. По его словам, решение было принято 27 января. За что и на какой период, защитник не пояснил.