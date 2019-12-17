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Из норм закона о маркировке домашних животных необходимо исключить аквариумных рыбок. Председатель комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов назвал такое требование маразмом.

Он потребовал учесть в проекте документа и другие предложения парламентариев. Среди них — бесплатность включения сведений о животных в единую базу данных и вариативность идентификации животного — чип, бирка, клеймо, либо иные способы маркировки. Кроме того, депутаты высказали требование, чтобы такая процедура была добровольной и распространялась на безнадзорных животных.

Минсельхоз затянул внесение этого законопроекта. Инициатива находится на рассмотрении правительства и после этого будет внесена, — цитирует Бурматова «Интерфакс».

Глава комитета отметил, что со стороны профильного комитета Госдумы требования были сформулированы ещё до внесения законопроекта с расчётом, чтобы они были включены в итоговый вариант.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство сельского хозяйства планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных с помощью чипов или татуировок со штрихкодом. Изначально целью инициативы было выявление источников и вспышек заболеваний скота, однако в дальнейшем было предложено распространить эту практику и на домашних питомцев.