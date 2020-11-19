Из-за снежного циклона во Владивостоке введён режим ЧС

https://static.news.ru/photo/f85a627a-2a59-11eb-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/HerzogRU

Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. По её данным, такая мера позволит привлечь для ликвидации последствий стихии дополнительные силы и средства.

В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что городская администрация предпринимает всё возможное для восстановления жизнедеятельности города, задействованы все службы жизнеобеспечения. При этом из-за непогоды более 90 тыс. горожан на данный момент остаются без электроэнергии, многие дома — без отопления, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Владивостоке из-за непогоды бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину. Владелец машины, в этот момент чистивший её от снега, еле успел отбежать от своего автомобиля — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила его внедорожник.