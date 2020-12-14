Из-за пандемии россияне стали чаще измерять свой пульс

https://static.news.ru/photo/d9c075c6-3bb0-11eb-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус побудил жителей России внимательнее относиться к своему здоровью. В частности, они стали чаще измерять свой пульс, что подтверждает увеличение числа продаж наручных пульсометров. Результатами такого анализа с NEWS.ru поделился оператор фискальных данных «Такском» (документ есть в распоряжении редакции).

Специалисты сравнили показатели безналичных покупок пульсометров в октябре — ноябре 2019 года и 2020 года. Оказалось, что спрос на данный товар у россиян вырос на 11%. Несмотря на это, средняя цена за наручные пульсометры упала на 8% в сравнении с 2019 годом. Сейчас она составляет около 3,5 тысячи рублей.

Как пояснила NEWS.ru фитнес-тренер Надежда Сенькова, повышенный спрос на пульсометры вызван двумя причинами. Во-первых, очень многие россияне стали следить за состоянием своей сердечно-сосудистой системы после перенесённого коронавируса и в целях профилактики. Во-вторых, такие современные приборы ещё помогают следить за питанием и физическими нагрузками.

Сейчас много людей, уже переболевших коронавирусом. У них наблюдаются небольшие проблемы с восстановлением сердечно — сосудистой системы и дыханием. Поэтому у многих сейчас есть нарушения сердечного ритма, у них появляются тахикардии (учащённое сердцебиение. — NEWS.ru). Так что россияне стали внимательнее следить за своим здоровьем и пульсом в том числе. Они чётко отслеживают его ритм во время тренировок и вне физических нагрузок, — сказала Надежда Сенькова.

Специалист по фитнес-тестированию добавила, что из-за удалённой работы и малоподвижного образа жизни увеличилось число людей с лишним весом. Так что пульсометры ещё и помогают россиянам считать калории и сделанные за день шаги. Благодаря этим приборам они имеют чёткую картину того, что происходит с их организмом.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи рассказали, почему в пандемию очень опасно отказываться от мяса. При недостатке белка у россиян может появиться множество различных дефицитов. Это, в свою очередь, приведёт к ослаблению всего организма.