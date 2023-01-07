Из-за обстрела ВСУ в Горловке пострадала мирная жительница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранение получила жительница Горловке в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Как написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, один из снарядов попал в жилой дом.

В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилмассиве «Строитель» по улице Ленина, 237 ранена мирная горловчанка, — сообщил Приходько.

Ранее сотрудники ООН на Украине сообщили, что масштабные боевые действия во время объявленного Россией рождественского прекращения огня на Украине не ведутся. Однако они указали, что всемирная организация не ведет наблюдения за всей линией фронта.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.

Ранее врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что при обстреле в Васильевке Запорожской области погибли пять человек. По его словам, еще 15 человек получили ранения. Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии.