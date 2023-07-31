Стало известно, сколько человек погибло за последние дни из-за непогоды МЧС: за последние дни из-за непогоды в России погибли 11 человек

Фото: МЧС РФ

За несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек и еще 71 пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Также продолжаются поиски двух человек, пропавших в Чувашии во время катания на лодке. Спасти в результате этого ЧП удалось семь человек.

На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы, — рассказали в ведомстве.

До недавних пор в нескольких регионах Приволжья без света оставались почти 100 тысяч человек. Сейчас энергообеспечение налажено во всех регионах, кроме одного населенного пункта в Пензенской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что дожди и сильный ветер ожидают в ближайшее время Иркутскую, Кемеровскую, Костромскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Томскую области, Ненецкий автономный округ и Алтайский край. Непогода также сохранится в ряде регионов Поволжья.