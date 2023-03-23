Из-за мутной воды прекращены поиски брата и друга создателя Cream Soda «112»: спасатели прекратили поиски брата и друга создателя группы Cream Soda

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели прекратили поиски младшего брата и друга создателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова в Ярославской области, передает Telegram-канал «112». Ранее мужчины провалились под лед на местной реке. Тело музыканта было найдено на следующий день, а вот его напарников водолазы обнаружить так и не смогли.

Романа Свиргунова и Аристарха Ухтомского искали трое суток. Безуспешность поисков связывают с мутной водой, а также с видимостью не далее метра и сильным течением.

Как сообщали СМИ, трое мужчин отмечали 35-й день рождения Свиргунова и были пьяны, когда гуляли по водоему. Поодаль от них была остальная часть компании из девяти человек. У музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу один или два раза в месяц. Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега.

Telegram-канал Baza сообщил, что всего на лед вышли 12 человек: семь мужчин и пять девушек. В МЧС региона отмечали, что в тот день под лед провалились еще два человека из компании, но их удалось спасти. Инцидентом занялось управление Следственного комитета России. По факту случившегося начата доследственная проверка.