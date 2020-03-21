https://static.news.ru/photo/3955fdf4-6b81-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за ситуации с коронавирусом временно закрылись 22 из 78 кинотеатров объединённой сети, в которую входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино».

Об этом сообщили в пресс-службе сети. По её данным, решение о закрытии было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На сегодняшний день закрыто 22 кинотеатра из 78, входящих в объединенную сеть. В 35 действуют ограничения по количеству мест в рамках одного сеанса, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, столичные кинотеатры сети ввели ограничение на количество билетов на любой сеанс до 50 штук. Ограничения будут действовать до 10 апреля в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что письмо с просьбой о поддержке направила Ассоциация владельцев кинотеатров премьер-министру РФ Владимиру Мишустину.