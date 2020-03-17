https://static.news.ru/photo/17bbb0ac-6830-11ea-b047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 17 марта в Московской соборной мечети будут круглосуточно читать Коран в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из сообщения представителей Совета муфтиев РФ.

На протяжении нескольких дней в мечети с помощью чтения будут обращаться к Аллаху из-за инфекции.

В Московской cоборной мечети круглосуточно читаются аяты Священного Корана. В эти дни чтение призвано стать формой нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением коронавируса во всём мире, — сообщается на сайте Совета муфтиев России.

Как ранее передавал NEWS.ru, Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах значительно сократить время, отводимое на пятничные молитвы.

ДУМ призывает организовать работы по санитарной обработке религиозных помещений, уделяя особое внимание помещениям для молитвы и учебным классам. Кроме того, мусульманским религиозным организациям рекомендуется установить устройства по антисептической обработке рук бесконтактным способом.