Из-за коронавируса 80% россиян стали реже выходить на улицу

Большинство жителей России изменили свои привычки из-за распространения в стране коронавируса.
Так, по данным опроса ВЦИОМ, 80% граждан стали меньше
Кроме того, россияне стали реже контактировать. Теперь меньше видятся с друзьями 84% опрошенных, а 69% уменьшили свои встречи с пожилыми родственниками. Также 69% полностью отказались от рукопожатий и объятий при встрече.
В опросе, который проходил 2 апреля, приняли участие 1600 респондентов от 18 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что число россиян, которые ограничили контакты и заперлись дома или вдали от города, увеличилось с 42% до 76% за первую нерабочую неделю.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен