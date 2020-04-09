Из-за коронавируса 80% россиян стали реже выходить на улицу

https://static.news.ru/photo/71b20210-7afe-11ea-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство жителей России изменили свои привычки из-за распространения в стране коронавируса.

Так, по данным опроса ВЦИОМ, 80% граждан стали меньше выходить на улицу, ещё 76% стали реже ходить в магазин или аптеку.

Кроме того, россияне стали реже контактировать. Теперь меньше видятся с друзьями 84% опрошенных, а 69% уменьшили свои встречи с пожилыми родственниками. Также 69% полностью отказались от рукопожатий и объятий при встрече.

В опросе, который проходил 2 апреля, приняли участие 1600 респондентов от 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что число россиян, которые ограничили контакты и заперлись дома или вдали от города, увеличилось с 42% до 76% за первую нерабочую неделю.