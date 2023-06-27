Из «Вагнер Центра» в Петербурге вынесли 12 млн рублей, награды и дроны РЕН ТВ: из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли 12 млн рублей, награды и дроны

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Сотрудники полиции у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге

Из здания «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге изъяли 12 млн рублей, награды и беспилотники во время обысков, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, обыски проводились еще в тот момент, когда против частной военной компании было заведено уголовное дело о вооруженном мятеже.

Собеседник издания также рассказал, что в ходе следственных мероприятий в здании «Вагнер Центра» нашли запчасти для системы взлома радиосвязи, компоненты от противотанковой ракеты, магазины для пулемета, VR-очки, несколько коробок с беспилотниками, а также неизвестный робот.

24 июня, во время попытки мятежа, Telegram-канал Mash сообщил, что силовики во Владимире проводят обыски в центре набора бойцов ЧВК «Вагнер». СМИ также писали об обысках в «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге. В отношение связанного с ЧВК предпринимателя Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.

27 июня уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России было закрыто. В ФСБ отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, направленные на совершение преступления.