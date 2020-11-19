Из российских аптек исчез «Йодомарин»

Препарат для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода «Йодомарин» исчез из российских аптек. Об этом сообщили представители ряда аптечных сетей.
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По препарату «Йодомарин» наблюдается вымывание из ассортимента аптек — по причине отсутствия поставок от дистрибьюторов, — рассказал представитель сети «36,6».
Дистрибьюторы также не могут назвать конкретную причину. Называется ряд возможных вариантов — от проблем на производстве до массовых покупок из-за высокого спроса. Кроме того, не исключаются сложности из-за сбоя системы маркировки лекарств.
Ранее NEWS.ru писал, что пациенты с ВИЧ не могут найти в аптеках дорогостоящие препараты для лечения заболевания. Такие жалобы поступили в организацию «Пациентский контроль» от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, Москвы и Алтайского края.