Из российских аптек исчез «Йодомарин»

https://static.news.ru/photo/5c8b2e5c-2a35-11eb-a564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Препарат для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода «Йодомарин» исчез из российских аптек. Об этом сообщили представители ряда аптечных сетей.

Как передаёт РБК, продажи препарата стали снижаться ещё в середине сентября. А продажи в октябре упали почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Отмечается при этом, что хотя это лекарственное средство и популярно, в ассортименте аптек существуют аналоги, в том числе российского производства. Причины исчезновения «Йодомарина» с аптечных прилавков пока неизвестны.

По препарату «Йодомарин» наблюдается вымывание из ассортимента аптек — по причине отсутствия поставок от дистрибьюторов, — рассказал представитель сети «36,6».

Дистрибьюторы также не могут назвать конкретную причину. Называется ряд возможных вариантов — от проблем на производстве до массовых покупок из-за высокого спроса. Кроме того, не исключаются сложности из-за сбоя системы маркировки лекарств.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты с ВИЧ не могут найти в аптеках дорогостоящие препараты для лечения заболевания. Такие жалобы поступили в организацию «Пациентский контроль» от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, Москвы и Алтайского края.