Из реестра российского ПО могут исключить более 100 правообладателей

Минцифры России намерено инициировать исключение из реестра российского программного обеспечения (ПО) более 100 правообладателей. Об этом заявил замглавы ведомства Максима Паршин, пишет РБК.

По итогам аудита реестра Минцифры будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям, — отметил Паршин.

По его словам, Минцифры обнаружило в реестре российского ПО 900 продуктов с устаревшими данными в описании. Более 650 правообладателей сообщили в ведомство актуальные сведения. Однако данные ещё о 104 отсутствуют, в связи с этим их могут удалить из списка. В результате они потеряют преференции на госзакупках и льготы по НДС.

Реестр российского ПО существует с 2016 года. Сейчас в нём 11 799 продуктов от более чем 3,7 тысячи правообладателей. Согласно постановлению правительства, при закупках госорганы должны отдавать приоритет российским разработкам, закупать зарубежные можно только при условии, что в реестре нет отечественного аналога.

Как сообщалось, в 2016 и 2019 годах правительство приняло постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны.