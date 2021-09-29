Помидоры в России за неделю подорожали сильнее всех продуктов

Цены на помидоры в стране выросли за неделю более чем на 10%. Подорожание также затронуло вермишель, чай, куриные яйца, мясо и молочную продукцию, следует из данных Росстата.

Цены на помидоры в России показали максимальный рост за неделю с 21 по 27 сентября по сравнению с другими продовольственными товарами. По оценке индекса потребительских цен, в 49 регионах страны они подорожали до 10%, а в 36 — на 10,1–28,3%. Огурцы выросли в цене на 4,2%, картофель — на 1,8%. В целом цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%. В то же время, по данным Росстата, подешевели яблоки на 2%, морковь — на 1,2%, капуста белокочанная и лук репчатый — на 0,5%.

Среди остальных товаров можно выделить куриные яйца, которые в среднем по стране подорожали на 3,5%. Причем в отдельных регионах цена на них выросла на 17,2%. По данным Росстата, цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,1%, в том числе в 62 субъектах РФ — на 0,1–2%, в 10 субъектах — на 2,1–3,6%.

За указанный период также выросли цены на вермишель, чай чёрный — на 0,7%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, макаронные изделия — на 0,6%, сметану и рис — на 0,5%, молоко пастеризованное — на 0,4%. Немного подросли цены на колбасы, масло сливочное, муку, хлеб и булочные изделия, гречку, пшено, соль, сыры, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания.

При этом снизились цены на баранину на 0,4%, консервы мясные для детского питания подешевели на 0,3%, смеси сухие молочные для детского питания, водка, печенье, конфеты шоколадные — на 0,1%.

Как ранее заметила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова, плодоовощная продукция в этом году дороже на 15–20%. Причина — в росте стоимости перевозки овощей, подорожании минеральных удобрений и росте затрат на сезонных рабочих. По ее словам, ждать, что цены вернутся к прошлогодним, не стоит.