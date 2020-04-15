Из Нью-Йорка в Россию вылетели 278 граждан РФ

https://static.news.ru/photo/c649a982-7eea-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолёт «Аэрофлота» вылетел из Нью-Йорка в Россию. На его борту находятся 278 россиян. В аэропорту «Пулково» сойдут 59 пассажиров, включая трёх детей и трёх младенцев, затем он доставит в «Шереметьево» 219 пассажиров, в числе которых 16 детей и 12 младенцев.

Рейс SU103 по маршруту Нью-Йорк-Пулково-Шереметьево отправлен. На борту 278 пассажиров, из них 244 взрослых, 19 детей и 15 младенцев, — написала Захарова в Facebook.

Она также уточнила, что опыт предыдущего вывозного рейса был учтён и взят за основу, и «поэтому всё получилось».

На борт этого рейса смогли попасть только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Самолёт вылетел в 20:07 по времени Нью-Йорка (15 апреля, 03:07 мск). В Пулково его ожидают в 11:00 мск 15 апреля, в Шереметьево — в 13:50.

Как писал NEWS.ru, спецрейс доставил граждан США в Нью-Йорк из Москвы. Самолёт «Аэрофлота» с американскими гражданами на борту приземлился в США в ночь на 15 апреля. Пожелавших вернуться на родину американцев доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди.

Первый самолёт «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву 7 апреля. На борт попали только россияне, которые направили свои данные на портал Госуслуг.