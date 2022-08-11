Из Москвы в Ялту пустят туристический автобус по заданию Собянина

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Отдыхающие на набережной в Ялте

По заданию мэра Москвы Сергея Собянина из столицы в Ялту запустят туристический автобус. Первый рейс, организованный Мосгортрансом, выедет уже через неделю, 19 августа. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что автобусы комфортабельные, а водители — профессионалы высокого уровня, передает «МК в Крыму».

По словам Ликсутова, глава Москвы поставил задачу обеспечить бесперебойную связь с регионами и запустить маршруты в другие города. Туристические автобусы из Москвы в Новомосковск и Геленджик уже сделали больше тысячи рейсов, услугами воспользовались почти 23 тысячи пассажиров.

Автобусы из Москвы в Ялту будут отправляться еженедельно из автовокзала «Саларьево». Приобрести билет до крымского курорта можно в приложении «Метро Москвы», на официальном сайте метро, а также в кассах всех московских автовокзалов и автостанций и в допкассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на курортах России. Самая тёплая сейчас отмечается в Анапе, Туапсе и Геленджике — плюс 26–27 градусов. Чуть прохладнее — плюс 25 градусов — в Сочи, Алуште и Ялте. Вода в Чёрном море прогрелась до показателей температуры тропических стран.