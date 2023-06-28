Из Минска в сторону Москвы вылетел самолет, который связывают с Пригожиным

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Самолет Embraer Legacy 600

Вечером 27 июня из Минска вылетели два самолета, которые связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Один направился в сторону Москвы, другой — к Санкт-Петербургу, следует из данных сервиса FlightRadar24.

В Москву вылетел самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. К 23:30 за этим бортом на ресурсе следили более 4 тысяч человек. К тому моменту он пролетал над границей Смоленской и Московской областей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня сообщил о прибытии в страну Евгения Пригожина. Данные FlightRadar24 свидетельствовали, что на военном аэродроме Мачулищи под Минском совершил посадку именно Embraer Legacy 600.

О связи Пригожина с Embraer в 2019 году рассказали власти США. Тогда он носил бортовой номер M-SAAN и был зарегистрирован на острове Мэн, владельцем и оператором выступала зарегистрированная на Сейшельских островах Autolex Transport. Белый дом ввел санкции против борта. Позже его перерегистрировали в России под нынешним номером. Пригожин отрицал связь с данным самолетом.

С российским предпринимателем также связывали воздушное судно Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878. Этот самолет, по данным FlightRadar24, полетел из Минска в сторону Санкт-Петербурга. В 23:30 он находился в небе над Ленинградской областью. За ним тоже следят пользователи. Перемещение борта на портале отслеживают более 2 тысяч человек.

Лукашенко, когда говорил о прибытии главы ЧВК в Белоруссию, отметил: «Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете». О каком именно он говорил, неизвестно.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет следить за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Это поможет обеспечить безопасность стран — членов блока, отметил он.