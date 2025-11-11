Из луковицы в гигантские цветы за один сезон: чудо-многолетник для сада

Гиппеаструм — это тропический многолетник, который из луковицы вырастает в гигантские цветы с огромным соцветиям-граммофонам диаметром до 20–25 см за один сезон. Его главное преимущество — экстравагантная внешность и способность цвести в открытом грунте в июле — августе, когда другие луковичные уже давно отцвели.

Этот цветок хорош своим разнообразием: современные сорта предлагают богатейшую палитру — от ослепительно-белых и нежно-розовых до бархатисто-бордовых и полосатых расцветок, причем на каждом цветоносе раскрывается до 4–6 бутонов. Дачники ценят гиппеаструм за продолжительное цветение (до 3 недель) и возможность выращивания в контейнерах.

При правильной посадке на солнечном защищенном месте с хорошо дренированной почвой и своевременных подкормках этот чудо-многолетник для сада с каждым годом дает более крупные цветоносы.

