Из либералов в террористы: как расчеловечился Шендерович

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Виктор Шендерович

Пранкеры Вован и Лексус дозвонились писателю и публицисту Виктору Шендеровичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Человек, который десятилетиями писал о свободе и правах человека, наговорил им такого, что даже думать страшно, что он это всерьез.

Расчеловечивание — как итог радикализации

Виктор Анатольевич Шендерович, будучи человеком литературно одаренным, многие годы не стеснялся в словах и выражениях, когда речь заходила о государственной политике. И внимательный читатель мог наблюдать за «преображением», которое с ним происходило. Из остроумного автора юмористической программы «Куклы» с каждым годом он все больше превращался в политического радикала.

Я не буду пересказывать весь диалог Шендеровича с пранкерами — он доступен любому желающему. Отмечу только, что Виктор Анатольевич, пожалуй, превзошел своих идейных соратников по уровню людоедства в речах.

Так, например, российского президента он называет «законной военной целью». Поддерживает теракты в адрес военкора Владлена Татарского, не осуждает убийство Дарьи Дугиной, которая «провинилась» лишь в том, что была дочерью своего отца. Шендерович уверен — в борьбе с российским «режимом» все средства хороши.

И если сравнивать то, что он сказал, с речами террористических группировок XIX века вроде «Эсеров» или «Земли и воли», то предки, если так можно сказать, были лояльнее и добрее. Думал ли сам Шендерович, мог ли предположить 20 лет назад, что докатится до подобной риторики?

Либерализм в России — секта?

Виктор Шендерович — не первый и, боюсь, не последний, кто «переродился» из либерала в человека, поддерживающего убийства. До этого рядом вполне людоедских заявлений «прославилась» писательница Людмила Улицкая.

Да, в обоих случаях речь идет о словах, которые были произнесены в разговоре с пранкерами. Метод не самый красивый. Но поддерживать атаки на мирные города — уж точно не красивее.

На протяжении как минимум 10 лет большинство лидеров мнений либерального крыла проявлялись в публичном пространстве однородно. Единым, «партийным» мнением, четким поведенческим катехизисом. Был даже введен специальный термин «нерукопожатность», им принято обозначать тех, кто «либеральному обкому» не угодил.

Казалось бы, классический либерализм принято обозначать фразой «Я не разделяю вашего мнения, но я готов отдать жизнь за ваше право его высказать», приписываемой Руссо.

Но российские либералы — явление совершенно противоположное. Мнений, противоречащих «линии партии», там не водится очень давно. Зато радикализация не просто усилилась с годами — дошла до финальной точки.

Одно радует: дальше, кажется, некуда. Последняя морально-этическая черта перейдена, кто там следующий после Шендеровича ответит пранкерам — уже неважно. Нового не скажут. Про «либералов» стало все понятно окончательно.

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