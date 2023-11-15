«Из чего делать?»: пилот разнес решение о создании сверхзвукового Ту-144 Пилот Юрий Сытник: в России нет двигателей для создания сверхзвукового Ту-144

Фото: Олег Иванов/РИА Новости

Сборка сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. 1973 год

В России нет двигателей, авионики и металлов для создания сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Таким образом эксперт ответил на слова министра транспорта Виталия Савельева о наличии технологии производства воздушного лайнера.

Савельев даже не понимает, о чем он говорит. Разработки есть, инженеры живые, а из чего будут делать? Где эти двигатели? Хотят снять двигатели с ТУ-160. В принципе, можно сделать, пусть сделают два десятка Ту-144. А на чем мы будем летать через 5–10 лет? 500 самолетов Airbus, Boeing, которые остались, закончат свой срок и по годам, и по налету. А дальше мы что будем делать? — поинтересовался пилот.

Сытник предложил сначала наладить производство ближнемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов. Эксперт также напомнил, что к 2030 году обещали выпустить 300 российских самолетов.

Какой сверхзвуковой, о чем ты говоришь? Сначала восстановите, сделайте ближнемагистральные, дальнемагистральные, настройте Ил-96, а то хватаются за то, за это. Опять напоют в уши нашему президенту. <...> Двигателей нет, авионики нет, металла нет, алюминий не принадлежит. Все распродали. Кому вы вешаете лапшу на уши? У вас возможность есть, только у вас денег нет на это строительство, это потребует нескольких сотен миллиардов на всю программу, — резюмировал Юрий Сытник.

Ранее Сытник рассказал, что самолеты Ту-144 сняли с пассажирских рейсов из-за того, что их максимальная дальность полета достигала всего 3,5–4 тысячи км. По его словам, этим лайнерам нужны были запасные аэродромы.