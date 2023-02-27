Из Центробанка уволят около тысячи человек ради экономии на зарплатах «Коммерсант»: Центробанк сократит штат на тысячу человек ради экономии на зарплатах

Фото: NEWS.ru

Центральный банк РФ

В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, что коснется примерно одной тысячи человек, пишет «Коммерсант». Участники рынка считают сокращение оправданным, полагая, что штат регулятора избыточен, в то время как часть операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, либо проходит в существенно меньших объемах. На ситуацию повлияла и цифровизация бизнеса.

До мая в центральном аппарате ЦБ планируется провести сокращение штата на тысячу сотрудников в целях оптимизации расходов, разнарядки по сокращениям переданы и в региональные подразделения. Еще одна волна сокращений ожидается осенью. Другой источник сообщил, что в ЦБ уже отменена материальная помощь, которая выплачивалась сотрудникам к отпуску.

Эксперты отмечают, что к Банку России неоднократно предъявлялись претензии, связанные с высокой численностью его работников. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что нынешнее сокращение позволит выделить средства на создание подразделений ЦБ и набора штата сотрудников для работы в новых регионах. Глава Национального платежного совета Алма Обаева отмечает, что оптимизация оправдана, так как банков становится все меньше, новых практически не появляется, а операции с валютой, ценными бумагами и иностранными корсчетами проходят в значительно меньших объемах. Другой эксперт добавил, что региональные подразделения теряют смысл в эпоху онлайн-подачи информации и господства федеральных банков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта 2023 года, тогда как оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников до этого заявил, что России необходимо снимать валютные ограничения для полного восстановления конвертируемости рубля. По его словам, без данного решения Москва не сможет добиться быстрого развития торговли с дружественными странами и не сможет рассчитывать на убедительность рубля в международных расчетах.