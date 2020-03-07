https://static.news.ru/photo/7d2466b0-605f-11ea-80c9-fa163e074e61_660.jpg Давид Беров Фото: davidberov/instagram.com

Первый россиянин, госпитализированный с коронавирусом, Давид Беров выздоровел и уже выписан из больницы в Москве.

На данный момент он уже получил все необходимые бумаги. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. COVID-19 Беров заразился во время посещения Италии, передаёт РИА Новости.

Беров выписан, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее также сообщала об этом. По её словам, Беров выздоровел и готовится к выписке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что почти 70% людей в Китае, заразившихся коронавирусом, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.