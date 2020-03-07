Первый россиянин, госпитализированный с коронавирусом, Давид Беров выздоровел и уже выписан из больницы в Москве.
На данный момент он уже получил все необходимые бумаги. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. COVID-19 Беров заразился во время посещения Италии,
Беров выписан, — говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее также сообщала об этом. По её словам, Беров выздоровел и готовится к выписке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что почти 70% людей в Китае, заразившихся коронавирусом, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
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