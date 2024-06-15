«Июльские температуры»: на курортах Кубани вода прогрелась до 25 градусов Вильфанд: вода в Черном море нагрелась до июльских 25 градусов

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Температура воды в Анапе, Туапсе и Сочи прогрелась до 24 градусов, в Геленджике — до 25, что является очень высокими значениями, не характерными для этого времени года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это цифры июля и начала августа, но никак не середины июня, и температура близка к началу купального сезона.

На Крымском побережье температура воды немного ниже, но также не характерна для этого времени. Так, в Алуште она составляет плюс 20 градусов, в Ялте и Феодосии — плюс 21–22, — отметил Вильфанд.

На северо-западе России, в том числе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует ожидать потепления 15 и 16 июня. Так, в субботу воздух прогреется до 19–21 градусов, в воскресенье — до 23–25. В Москве в субботу ожидается до 27 градусов тепла и кратковременный дождь. Погода по большей части будет облачной с прояснениями.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что аномальная жара на следующей неделе ожидается на юге России и в Поволжье. На черноморском побережье воздух прогреется до 35 градусов и выше, а в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях столбики термометров достигнут отметки 37 градусов.