Ивлеевой и Киркорову предложили отправиться в зону СВО Бородин предложил Ивлеевой и участникам «голой» вечеринки отправиться в зону СВО

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Виталий Бородин

Всем участникам «голой» вечерники блогера Анастасии Ивлеевой, включая ее саму, следует отправиться в зону проведения спецоперации ВС России, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, которые приводит НСН, извинений звезд шоу-бизнеса в этой ситуации недостаточно.

На словах все понятно, но нужно на деле. Пусть они загружаются в один автобус и [едут] на передовые позиции. Пусть там читают стихи, спектакли ставят, они там должны искупить вину перед обществом, перед гражданами России, — сказал Бородин.

Он добавил, что в своем Telegram-канале получил более 23 тысяч комментариев от россиян. Бородин уточнил, что люди просят убрать участников вечеринки из телеэфиров. При этом, отметил глава ФПБК, во время извинений Ивлеева ничего не сказала про спецоперацию, хотя ее мероприятие возмутило как общественность в целом, так и военнослужащих в частности.

Ранее Бородин обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой лишить певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана званий народного и заслуженного артиста России из-за их присутствия на «голой» вечеринке Ивлеевой. Он также призвал убрать с телеэфиров всех участников этого закрытого мероприятия.

Бородин указал, что во время проведения спецоперации на Украине, где гибнут и получают ранения защитники Отечества, общество пытается привить молодежи традиционные ценности, а российские звезды шоу-бизнеса «словно потеряли связь с реальностью».