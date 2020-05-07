Ивлеева показала фото «упитанной себя» до прихода славы

https://static.news.ru/photo/7585f132-905f-11ea-b522-fa163e074e61_660.jpg Фото: _agentgirl_/instagram

Телеведущая и одна из популярнейших российских Instagram-блогеров Анастасия Ивлеева опубликовала фотографии из прошлого, в котором была «упитанной петербурженкой», переехавшей только в Москву.

Девушка призналась, что в изоляции начала разбирать старые фотографии.

Пять лет прошло с момента, как я переехала в Москву... Ребята, признаться, я вообще не понимаю, куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только, будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес, — отметила Ивлеева.

По словам телеведущей, недавно она поняла, что уже ни о чём не мечтает, и предложила челлендж для себе и 16,5 миллиона подписчиков — загадать неосуществимое и добиться этого.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля Ивлеева в прямом эфире в Instagram нарисовала грудью картину по просьбе рэпера Тимати.