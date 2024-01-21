Ивлеева отреагировала на обстрел Донецка Ивлеева назвала чудовищной трагедией удар ВСУ по Донецку

Фото: Виктория Веленская/РИА Новости

Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка

Блогер Анастасия Ивлеева выразила в Telegram-канале соболезнования жителям Донецка после ракетного удара, в результате которого погибли 25 человек. Произошедшее она назвала чудовищной трагедией.

Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов, — написала Ивлеева.

Комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений был нанесен по Донецку утром 21 января. Кроме 25 погибших также значатся пострадавшими более 20 человек, сообщал глава региона Денис Пушилин.

Ивлеева после начала СВО опубликовала в социальных сетях антивоенный пост. После скандала с «голой» вечеринкой в «Мутаборе» блогер сначала удалила антивоенную публикацию, но потом восстановила ее. Ведущая также высказала соболезнования после удара ВСУ по территории Белгорода. До этого блогер не комментировала события, связанные с военным конфликтом на Украине.

В ДНР объявили 22 января днем траура по жертвам в Донецке. Власти Запорожской области предложили помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку. По словам губернатора Евгения Балицкого, регион мысленно остается с пострадавшей республикой.