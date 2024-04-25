Ивлеева не явилась на суд по делу о дискредитации ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не явилась в зал суда, где будет рассматриваться административный протокол о дискредитации российской армии, который был составлен в ее отношении, сообщил РИА Новости адвокат звезды Калой Ахильгов. Протокол был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, где 25 апреля пройдет слушание.

Ивлеева не будет участвовать в судебном заседании, — сказал защитник.

Согласно указанной статье, Ивлеевой грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. По данным Telegram-канала SHOT, протокол был составлен из-за постов Ивлеевой в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Анастасия Ивлеева после скандала из-за организации «голой» вечеринки не комментировала спецоперацию, но принесла в соцсетях свои соболезнования после атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года и после обстрела Донецка 21 января текущего года.

Телекритик Александр Горбунов заявил NEWS.ru, что Ивлеева очень творческий человек и на ней не нужно ставить крест. По его мнению, проект о помощи детям и животным поможет вернуть девушке былую популярность и любовь россиян, потому что «людям нужно давать второй шанс, а не „забивать“ человека в комментариях».