Ивлеева и Собчак отреагировали на удары по Белгороду. Осудили это или нет? Ивлеева выразила соболезнования пострадавшим от атак ВСУ жителям Белгорода

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Последствия обстрела Белгорода

Телеведущая Ксения Собчак и блогер Анастасия Ивлеева, недавно попавшие в скандал из-за «голой» вечеринки в Москве, высказались по поводу сегодняшней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Что они сказали?

Что случилось в Белгороде

Сегодня, 30 декабря, центр Белгорода подвергся массированному обстрелу. По данным Минобороны РФ, погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали.

Удары наносились ракетами с кассетными боеприпасами, в том числе ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Обстрел центра Белгорода велся из Харьковской области.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду стоит Великобритания. По ее словам, Лондон в координации с Вашингтоном «подстрекает» Киев к террористическим действиям. Она также возложила ответственность за теракт на страны Евросоюза, которые поставляют оружие на Украину.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Что сказала Собчак

Ксения Собчак прокомментировала произошедшее в своем Telegram-канале. Она заявила, что у нее слезы в глазах.

«Смотрю на то, что происходит в Белгороде, и слезы в глазах. Целенаправленный удар по мирным людям. Нет слов», — написала Собчак.

Что сказала Ивлеева

Анастасия Ивлеева поддержала жителей Белгорода, которые подверглись обстрелу, а также выразила соболезнования родственникам пострадавших.

«Белгород. Дети, мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она в авторском Telegram-канале.

Как отреагировали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить «всех и каждого», кто в ответе за удар ВСУ по Белгороду. По его мнению, стоит ликвидировать главкома армии Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

«Пора переходить к ликвидации высшего руководства Украины, в том числе Залужного, Буданова и Зеленского. У нас достаточно возможностей. И „Калибры“, и „Кинжалы“, и „Искандеры“, и стратегическая авиация. Нужно ликвидировать всех и каждого, кто в ответе за действия ВСУ, уничтожать всю энерго- и транспортную инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ, все топливные базы. Неплохо было бы обратить внимание на мосты», — сказал Журавлев NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что нужно заботиться о том, чтобы все российские системы ПВО «были настороже». По его словам, их должно быть как можно больше, чтобы не оставлять слепых зон. Депутат добавил, что жителям приграничных российских регионов стоит как можно меньше выходить на улицу, особенно в праздники.

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