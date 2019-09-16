https://static.news.ru/photo/2b759a64-d883-11e9-881b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Иванов Фото: kremlin.ru

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов посчитал неправомерной точку зрения об оккупации Прибалтики и части Польши Советским Союзом.

Иванов напомнил, что после присоединения этих территорий к СССР население массово получило советское гражданство со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация? — цитирует главу попечительского совета «Интерфакс» .

Иванов назвал разговоры о советской оккупации «антиисторичными». Он призвал сравнить ситуацию в Прибалтике и Польше с оккупацией захваченных территорий Германией во время Второй мировой войны или с положением в британских и французских колониях.

Политик признал, что Советский Союз проводил репрессии на этих территориях, однако подчеркнул, что аналогичные события происходили и в других частях СССР. Иванов заявил, что беднейшие слои населения и средний класс Прибалтики и Польши многое получили от советской власти.

Ранее, как передавал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление главы латвийского МИДа Эдгарса Ринкевичса о советской оккупации Латвии «большой глупостью».