Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов посчитал неправомерной точку зрения об оккупации Прибалтики и части Польши Советским Союзом.
Иванов напомнил, что после присоединения этих территорий к СССР население массово получило советское гражданство со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.
Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация? — цитирует главу попечительского совета «Интерфакс».
Иванов назвал разговоры о советской оккупации «антиисторичными». Он призвал сравнить ситуацию в Прибалтике и Польше с оккупацией захваченных территорий Германией во время Второй мировой войны или с положением в британских и французских колониях.
Политик признал, что Советский Союз проводил репрессии на этих территориях, однако подчеркнул, что аналогичные события происходили и в других частях СССР. Иванов заявил, что беднейшие слои населения и средний класс Прибалтики и Польши многое получили от советской власти.
Ранее, как передавал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление главы латвийского МИДа Эдгарса Ринкевичса о советской оккупации Латвии «большой глупостью».
Работа израильской благотворительной организации направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах, пояснили в пресс-службе.
Также в сообщении указано, что российский лидер в этот...
Иванов отказался считать оккупацией нахождение Прибалтики в составе СССР