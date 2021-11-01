Ивана Сафронова обвинили ещё и в передаче данных о Сирии

Журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод. Речь идёт о передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, передаёт РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии, — сказал Павлов.

Адвокат добавил, что согласно обвинению, за эту информацию Сафронов получил от Воронина $248.

Сообщается, что советник главы Роскосмоса не признает вину ни по одному из пунктов обвинения.

Сам Воронин был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице. Его также подозревают в госизмене.

Накануне сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении Сафронова, обвиняемого в госизмене. Материалы дела уже переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления.

Другой его адвокат, Дмитрий Талантов поделился мнением, что ввиду сложности и объёма этого дела, в самом лучшем случае оно поступит в суд не раньше весны.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 января. Он был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России.