Ивана Краско выписали из больницы после операции

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Иван Краско

Актер Иван Краско, ранее госпитализированный из-за проявившихся последствий инсульта, был выписан из национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сына артиста. В настоящее время он едет домой.

Его выписали, уже едет домой, — рассказал сын Краско.

Директор артиста Вячеслав Смородинов ранее рассказал, что 92-летний актер попал в реанимацию после того, как 13 июля почувствовал недомогание на своей даче в Ленинградской области. Врачами центра имени Алмазова было принято решение прооперировать его. Состояние Краско оценивалось как стабильно тяжелое, однако через несколько дней после хирургического вмешательства он начал чувствовать себя лучше. Уже 17 июля его перевели в обычную палату.

Помощница актера Дарья Пашкова также раскрыла детали операции, которую перенес Краско. По ее словам, врачи в экстренном порядке удалили тромб из головного мозга артиста. После того как Краско пришел в сознание, он вел себя «как джентльмен», утверждает Пашкова. В частности он беседовал с сотрудниками центра Алмазова и горячо приветствовал помощницу, поцеловав ей руки.