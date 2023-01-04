«Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным фильмом 2022 года

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным у зрителей в телеэфире за 2022 год, передает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК и данные Mediascope. Фильм показали 31 декабря.

Кроме того, в топ вошли «Конек-Горбунок» («Россия»), «Любовь и голуби» (Первый канал), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (Первый канал). Из премьерных фильмов больше всего телезрителей заинтересовала вторая часть семейной сказки «Последний богатырь. Корень зла», вышедшая в эфире «России 1». Вторую строчку заняла экранизация сказки «Конёк-Горбунок», также показанная на «России 1».

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