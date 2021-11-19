Иван Сафронов отказался сотрудничасть со следствием по делу о госизмене

Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от новой сделки со следствием, сообщил его адвокат Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Соответствующее решение, по его словам, было принято ещё летом, передаёт «Коммерсант». Ранее Сафронову предлагали сотрудничать в обмен на звонок матери.

Несколько дней назад в камеру к Ивану Сафронову приходил следователь, рассказывал о судьбе Сергея Михайлова и Руслана Стоянова (фигуранты другого дела о госизмене.— NEWS.ru) и снова предлагал сделку со следствием,— написал Павлов в Telegram.

О том, чтобы придерживаться такой позиции, защитники Сафронова договорились ещё летом. Их подзащитный твёрдо решил не идти на сделку со следствием и отказываться от дачи показаний, которые могли бы навредить ему.

Разумеется, Сафронов отказался от предложенной ему сделки со следствием. Расследование по делу не возобновлено, защита продолжает знакомиться с материалами дела,— отметил Павлов.

Второй адвокат Дмитрий Талантов ещё не слышал о возможном предложении о новой сделке.

Если такое предложение и было озвучено, то юридически это можно сделать только через возобновление расследования дела Сафронова. Сейчас оно завершено, стороны, в том числе и я, знакомятся с материалами дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ, — сказал он ТАСС.

Журналист Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017 году он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Обвиняемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается. Решением Мосгорсуда его арест был продлён до 7 января 2022 года.