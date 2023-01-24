Иван Охлобыстин раскрыл секреты семейного счастья Иван Охлобыстин посоветовал не тянуть с браком после встречи своего человека

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин

После встречи близкого человека не стоит тянуть с регистрацией брака, считает актер и режиссер Иван Охлобыстин. В беседе с «Царьградом» он призвал не тратить время на притирку друг к другу — любовь, по мнению актера, является определяющим фактором при решении создать семью. По его словам, сам он со своей будущей супругой расписался спустя всего пару месяцев после знакомства.

Познакомились мы в конце лета. А 4 октября расписались и повенчались. Очень недолго мы женихались. Я не верю в то, что нужно притираться. Если любишь человека, глупо проверять чувства. Разумеется, хорошо, благочестиво познакомиться с родителями, — отметил Охлобыстин.

По словам актера, отношения супругов совершенствуются со временем, через какой-то период муж и жена начинают понимать друг друга с полуслова, если обращают внимание на душу, а не на тело. Охлобыстин объяснил, что никакие тяготы и сложности не должны отделять человека от семьи.

Еще одним залогом счастливой жизни режиссер считает умение проводить время только вдвоем — даже с возрастом нельзя забывать об этом. Он также заметил, что не понимает людей, которые изменяют своим партнерам.

Не понимаю, почему люди блудят, а потом объясняют: «Оно само повело». «Повело» — меня просто умиляет. Что, ты коза? Козёл? Как может «повести» от жены? От мужа? — поделился Охлобыстин.

В воспитании детей актер советует прививать детям правильные интересы и вкусы, при этом не навязывая их: сам он научил детей любить книги и показывал им классические фильмы и советские мультфильмы. При этом Охлобыстин не имеет ничего против современных мультфильмов, главное, чтобы они сохраняли детскость и воспитывали верные ценности. Артист старается ограничить доступ к интернету в разумных пределах, чтобы не формировать ошибочные, на его взгляд, моральные принципы.

Я часто шучу, что детей надо пороть, тогда они будут покладистые и тихие. Но это, конечно, только шутка. Мое самое страшное ругательство для дочерей звучит следующим образом: «Никогда не забывай, что я твой лучший друг. Я могу обидеться, и мы перестанем быть друзьями». Этого они боятся больше всего и стараются меня не разочаровывать, — добавил Охлобыстин.

Ранее психолог Инна Макарова объяснила, что партнеры после свадьбы часто разочаровываются друг в друге из-за неумения вести совместный быт. Эксперт порекомендовала ставить себя на место супруга при возникновении конфликтных ситуаций.