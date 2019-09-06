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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена тщательно изучить данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний Google и Facebook. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией, — цитирует ТАСС Пискарёва. Он также подчеркнул, что...