https://static.news.ru/photo/8a29065a-df7b-11e9-adc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подведены итоги всероссийской акции «Безопасность детства» в летний период 2019 года. На пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, в частности, продемонстрировала рейтинг субъектов Российской Федерации в области обеспечения прав детей на безопасность, создания благоприятных условий для их всестороннего развития.

Рейтинг был составлен по предварительным итогам всероссийской акции «Безопасность детства — 2019». В пятёрку антилидеров вошли Республика Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области. В удовлетворительной зоне первые пять строк заняли Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская и Оренбургская область. Благоприятным признано положение в Белгородской и Пензенской областях, а также в республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Выступавший на пресс-конференции президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль указал на то, что цифры по детской травматологии остаются пугающими, и особое внимание обратил на случаи выпадения детей из окон. Ежегодно из окон выпадает около 1000 детей, многие из этих случаев заканчиваются летально.

Отцовское сообщество РФ также поддержало тему выпадения детей из окон. Итоги проверки 24 регионов России озвучил Андрей Коченов, председатель Совета отцов. Он назвал ещё ряд инициатив, в частности, указал на необходимость установки датчиков раннего оповещения в каждом доме, а также на обязательность наличия огнетушителей в каждом доме.

Деятельность отцовского патруля будет расширяться, заверил Коченов, назвав ряд новых направлений, по которым организация намерена действовать.