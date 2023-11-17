Итоговое сочинение: когда состоится, поможет ли при поступлении и на ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Уже через месяц учащимся 11-х классов предстоит написать итоговое сочинение, в народе называемое «декабрьским». Как изменился экзамен в 2023 году, влияет ли он на ЕГЭ, что делать, если не сдашь?

Когда будет «декабрьское» сочинение

Итоговое сочинение (изложение) в 2023 году запланировано на 6 и 7 декабря 2023 года. Резервные дни — 2 февраля и 4 мая 2024 года. Экзамен продлится 3 часа 55 минут.

Для регистрации необходимо подать заявление на участие в промежуточном экзамене и согласие на обработку персональных данных. Сделать это необходимо не позднее чем за две недели до даты проведения испытания. Как правило, это бремя берут на себя учителя и завучи школ.

Важно отметить, что итоговое сочинение — это своеобразный допуск к сдаче ЕГЭ.

Какие изменения внесли в итоговое сочинение

В 2022 году Федеральный институт педагогических изменений изменил подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Ранее выпускники писали работы по пяти направлениям, которые были известны заранее. Теперь школьникам предстоит выбирать одну из шести тем.

Эксперты создали банк заданий, которые были представлены в экзамене за все годы его проведения, и разбили их на три блока: первый — духовно-нравственные ориентиры в жизни человека, второй — семья, общество, Отечество в жизни человека, третий — природа и культура в жизни человека. Всего в закрытом банке ФИПИ более 1,5 тысячи тем. В дальнейшем он будет ежегодно пополняться новыми темами.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Как оценивают итоговое сочинение

Выпускникам следует различать понятия критерий и требование. Требований всего два: количество использованных слов (от 250, однако рекомендуется писать более 350) и самостоятельность выполнения сочинения, при этом цитирование допускается, если будет стоять ссылка, а объем такого фрагмента не превысит размер авторского текста. При несоблюдении последнего требования выставляется незачет, и выпускник отправляется на пересдачу.

Что касается критериев, то их всего пять: № 1 «Соответствие теме», № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала», № 3 «Композиция и логика рассуждения», № 4 «Качество письменной речи», № 5 «Грамотность». Критерии № 1 и 2 — основные, если их зачтут, то выпускника ждут незачет и пересдача. Для получения зачета необходимо соблюсти условия одному из трех других критериев.

Как сдать итоговое сочинение

Во-первых, следует писать сочинение по одной из предложенных тем, не отклоняясь от сути, — должна быть отражена конкретная цель высказывания. Во-вторых, доказывать позицию следует аргументами из литературы как русской, так и зарубежной. Для сдачи экзамена достаточно опоры на один текст, однако учителя рекомендуют обращаться к двум и более произведениям.

В-третьих, экзаменаторы будут оценивать, насколько логически верно построена работа. Важно не нарушать смысловые части (вступление — основная часть — заключение), а также выдвигать тезисы и доказывать их. В-четвертых, необходимо избегать повторов, использовать разнообразную лексику и грамматические конструкции.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В-пятых, обучающиеся должны следить за грамотностью. На 100 слов в среднем должно приходиться в сумме не более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.

Еще раз отметим: для успешной сдачи важно соблюсти условия критериев № 1 («Соответствие теме») и № 2 («Аргументация. Привлечение литературного материала»), а также одного из трех трех других. Если же экзаменаторы зачтут все критерии, то выпускник может претендовать на дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Сдача сочинения также поможет потренироваться перед ЕГЭ. С этого года одним из обязательных критериев для получения высоких баллов за сочинение является привлечение аргументов из литературы.

Когда будут результаты итогового сочинения

Официальные результаты экзамена станут известны 14–15 декабря на специальных сайтах. Например, итоги публикуются на официальном портале Единого экзамена.

Как правило, участники итогового сочинения узнают результаты от учителей русского языка и литературы в школе, ведь этот экзамен проверяют педагоги учебного учреждения, которые не ведут русский язык и литературу в выпускном классе.

Что будет, если не сдать итоговое сочинение

В случае получения незачета выпускник отправится на пересдачу. Даты повторной сдачи уже известны — она пройдет в резервные дни: 2 февраля и 4 мая 2024 года. В эти же даты будут писать сочинение те, кто заболел или не смог присутствовать в день официального проведения по уважительной причине.

Как получить дополнительные баллы за сочинение при поступлении

Результаты «декабрьского» сочинения могут учитываться при приеме в вуз. Чтобы узнать о дополнительных баллах за испытание, необходимо открыть сайт желаемого учебного учреждения и найти информацию в разделах «Приемная комиссия» или «Абитуриентам».

В зависимости от вуза можно получить до 10 дополнительных баллов при поступлении. Некоторые учебные заведения устанавливают собственные требования к итоговым сочинениям: например, помимо литературного аргумента, может быть необходим аргумент из истории.

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