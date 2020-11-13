Итоговое сочинение для школьников могут перенести из-за COVID

https://static.news.ru/photo/9398a89c-265d-11eb-ac18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то итоговое сочинение по русскому языку для школьников могут перенести. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В случае если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены, — сказал Музаев РИА Новости.

При этом он уточнил, что решение будет принято для всех регионов страны. Не будет такого, что где-то сочинение будут писать, а где-то нет. По словам Музаева, решение примут в ближайшее время.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов. Это рекордный прирост за всё время пандемии. Общее число заражённых COVID-19 в РФ достигло 1 903 253. Кроме того, в субботу на российской территории вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа. Данный показатель дошёл до отметки в 1,03. В десяти регионах РФ с наибольшим коэффициентом распространения COVID-19 указанные показатели держатся на уровне ниже единицы. Речь идёт о Москве (0,99) и Ростовской области (0,99).

Как писал NEWS.ru, ранее представитель ВОЗ в РФ назвала условие ужесточения ограничений.