Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно

https://static.news.ru/photo/8feee0bc-85fe-11ea-95f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах школы могут провести дистанционно. Его прохождение становится допуском школьника к сдаче основного госэкзамена (ОГЭ).

В Рособрнадзоре отметили, что более 99% учащихся девятых классов уже прошли собеседование в основной срок и получили зачёт. Остальные могут сделать это в резервный день 18 мая.

В ведомстве пояснили, что собеседование в дистанционном формате может быть проведено при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов от разглашения содержащейся в них информации.

Учащиеся 11-х классов, которые по каким-либо причинам не писали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ в декабре или получили незачёт, могут написать его 6 мая, сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. В Минобрнауки пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к 1 сентября после анализа эпидемиологической обстановки.