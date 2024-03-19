Путин побил рекорд на президентских выборах — 2024: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне десятки тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в концерте-митинге на Красной площади «10 лет в родной гавани», приуроченном к юбилею присоединения Крыма к России. На мероприятии выступили президент страны Владимир Путин, а также бывшие кандидаты на пост главы государства — Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Голосование продолжалось с 15 по 17 марта. Согласно итогам выборов, Путин был переизбран президентом России на шесть лет. Он баллотировался в порядке самовыдвижения при поддержке «Единой России» и «Справедливой России».

По итогам обработки 100% протоколов действующего главу государства поддержали 87,28% граждан. Второе место занял Харитонов, получивший 4,31% голосов избирателей. На третьей строчке оказался Даванков, за которого отдали голоса 3,85% граждан, на четвертом — Слуцкий. За него проголосовали 3,20% избирателей.

Результат Путина превзошел итоги выборов 2018 года, когда в его поддержку высказались 76,69% избирателей. Он также стал рекордным за все время участия действующего главы государства в выборах.

Общая явка избирателей на выборах президента России, включая электронное голосование, стала рекордной за всю историю президентских кампаний в стране с 1991 года. Она составила 77,44%.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о беспрецедентной явке на выборах президента России за рубежом. По ее словам, своим избирательным правом на участках для голосования в иностранных государствах воспользовались 372 779 россиян.

ЦИК подведет окончательные итоги голосования на заседании 21 марта.