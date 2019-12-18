Фото: АГН «Москва»

Итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов на российской операционной системе «Аврора» для проведения переписи населения будут отменены. Это сделают, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских.

Изменённые требования предъявят в новом конкурсе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в отрасли. По его словам, решение было принято на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова в начале декабря.

Ранее в конкурсе на закупку планшетов на 5,76 млрд рублей выиграли две компании, которые готовы были поставить планшеты китайского производства. В общей сложности для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой «Аврора» 360 тысяч устройств.

Однако результаты торгов не устроили российских производителей, которые настаивают на том, что национальную перепись нельзя проводить на китайских планшетах. В правительстве согласились, что такой важный государственный проект необходимо организовать с использованием российской техники.

Как писал NEWS.ru, замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявлял, что пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на устройствах китайской компании Huawei, которая проявляла интерес, может быть запущен до конца 2019 года.

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