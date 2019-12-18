https://static.news.ru/photo/46de9a5a-225a-11ea-bbc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов на российской операционной системе «Аврора» для проведения переписи населения будут отменены. Это сделают, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских.

Изменённые требования предъявят в новом конкурсе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в отрасли. По его словам, решение было принято на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова в начале декабря.

Ранее в конкурсе на закупку планшетов на 5,76 млрд рублей выиграли две компании, которые готовы были поставить планшеты китайского производства. В общей сложности для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой «Аврора» 360 тысяч устройств.

Однако результаты торгов не устроили российских производителей, которые настаивают на том, что национальную перепись нельзя проводить на китайских планшетах. В правительстве согласились, что такой важный государственный проект необходимо организовать с использованием российской техники.