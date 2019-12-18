Итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов на российской операционной системе «Аврора» для проведения переписи населения будут отменены. Это сделают, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских.
Изменённые требования предъявят в новом конкурсе,
Ранее в конкурсе на закупку планшетов на 5,76 млрд рублей выиграли две компании, которые готовы были поставить планшеты китайского производства. В общей сложности для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой «Аврора» 360 тысяч устройств.
Однако результаты торгов не устроили российских производителей, которые настаивают на том, что национальную перепись нельзя проводить на китайских планшетах. В правительстве согласились, что такой важный государственный проект необходимо организовать с использованием российской техники.
Как писал NEWS.ru, замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов
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