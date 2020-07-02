Итоги голосования по поправкам в Москве передали в ЦИК

https://static.news.ru/photo/53749efe-bc88-11ea-aadd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Итоги по голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве утверждены и переданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России, заявил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Да, 100%, мы сегодня свой протокол подписали, итоги по Москве установили и даже передали в Центральную избирательную комиссию, — сообщил Реут, отвечая на вопрос РИА Новости об окончательных итогах по голосованию в Москве.

Согласно последним данным Мосгоризбиркома, внесение поправок в Основной закон поддержали 65,29% москвичей, 33,98% проголосовали против них.

Голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты Америки обеспокоились информацией о возможных нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.