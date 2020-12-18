Конференция «Рунет 2020: итоги года» пройдёт 21 декабря

https://static.news.ru/photo/775bdc86-4146-11eb-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21 декабря в 14-й раз пройдёт конференция «Рунет 2020: итоги года». В ходе мероприятия эксперты подведут итоги развития этой отрасли в 2020 году.

Они обсудят результаты главных исследований отрасли, в том числе доклад Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика Рунета 2020 / Экосистема Цифровой экономики России».

В рамках мероприятия пройдёт аналитическая панель «Цифры и тренды 2020/2021». Эксперты обсудят ситуацию в 2020 году и составят прогноз на 2021 год. К участию пригласили директора РАЭК Сергей Плуготаренко, аналитик ассоциации Мария Сайкина (расскажет об итогах 2020 года), главный аналитик РАЭК Карен Казарян (представит тренды 2021 года), директор по маркетингу Brand Analytics (презентует исследование о социальных медиа), гендиректор ТИАР-Центр Антон Губницын (подведёт итоги года для шеринг-экономики), гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (расскажет о рынке онлайн-кинотеатров) и директор координационного центра доменов RU и РФ (выступит с темой «10-летие домена РФ»). Кроме того, в ходе мероприятия выступят менеджер по работе с госорганами Microsoft Эльза Ганеева (её тема — «Новые акценты цифровой трансформации»), а также директор по электронной коммерции «Сбер Еаптека» («Итоги рынка онлайн-аптек, тренды, перспективы на 2021 год»).

Конференция состоится в пресс-центре ТАСС в 11:00. Представителей интернет-отрасли, коммерческих организаций и органов госвласти, отраслевых экспертов и журналистов пригласили к участию в мероприятии в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в Москве состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2020. Издание NEWS.ru стало лауреатом премии в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Также награды в номинации получили издания «МЕЛ», «Комсомольская правда», Lenta.ru (за спецпроект об истории поп-музыки России), Культура.рф и «Новое радио» (за проект в соцсети TikTok). При этом проект государственного ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», который также был номинирован на премию, не получил награду.